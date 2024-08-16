МИД России осудил попытки главы МОК "привнести новую инклюзивность в Олимпийские игры"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с критикой действий президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха во время летних Олимпийских игр в Париже.
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