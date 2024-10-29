ЦБ поднял ключевую ставку. Профессор МГУ прогнозирует: «Есть дефицит, цены будут расти»

Центробанк снова поднял ключевую ставку - и сразу до 21%, пытаясь затормозить инфляцию. Однако эксперт уверен, что пока не будут задействованы другие рычаги влияния на экономику, мы получим только новый виток роста цен и падение производства.
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