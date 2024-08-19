Следователям удалось раскрыть старое убийство на Зеленоградской

Следователям удалось раскрыть убийство мужчины, совершенное в 2001 году на Зеленоградской улице. По версии следствия, в ноябре 2001 года в квартире жилого дома на улице Зеленоградской в городе Москве, на фоне распития спиртных напитков мужчина вступил в конфликт со своим знакомым.
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