Актер Дмитрий Поднозов умер на 65-м году жизни

Российский актер Дмитрий Поднозов скончался в понедельник, 20 июля, в возрасте 64 лет. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк», который основал артист.
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