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Пьянич вспомнил, как Аллегри не дал Роналду пробить штрафной: «Он отправил врачей к Криштиану и позволил ударить мне – и я забил! Это был единственный способ заполучить мяч»

Миралем Пьянич рассказал, как Массимилиано Аллегри однажды не позволил Криштиану Роналду исполнить штрафной удар.

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