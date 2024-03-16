Близнецы мечтают о карьерных вершинах, а Раки — о новом ремонте: гороскоп на 17 марта для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВоскресенье, 17 марта 2024 года, обещает быть достаточно продуктивным и благоприятным днем, когда при правильных и осторожных действиях у всех желаний есть реальные шансы на осуществление.