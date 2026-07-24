Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 508 подписчиков

Дунай для Украины тоже закрыт

Дунай для Украины тоже закрыт

Скептики утверждали, что удары по плывущим в Одессу судам не помогут пресечь снабжение ВСУ, так как те просто будут выгружаться в дунайских портах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Орлов
Вряд ли..
Ответить
1 м.
Игорь Кузнецов
Если кто ещё не понял - эскалация вооружённого противостояния после террористических ударов ВСУ не может ограничится только одиночными, пусть массированными, ударами по черноморским украинским портам. А дальше - пусть &quot;напишут в СПОРТЛОТО&quot;. Лучше - не нужно шватоваться в любых украинских портах.
Ответить
1 м.
тимур чагалидзе
Это вряд-ли. Мрази бандеровские бьют по гражданским, впрочем, как и всегда. Нельзя было эту нечисть оставлять ходить по земле. У них, свиней такова сущность. Не раскаялся бы твой дружок. Он пропитан ненавистью к русским. Так что пускай лучше его в аду черти жарят и набутыливают вместе с его пидором- &quot;батькой&quot; !
Ответить
1 м.