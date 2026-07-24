Дунай для Украины тоже закрыт

Если кто ещё не понял - эскалация вооружённого противостояния после террористических ударов ВСУ не может ограничится только одиночными, пусть массированными, ударами по черноморским украинским портам. А дальше - пусть "напишут в СПОРТЛОТО". Лучше - не нужно шватоваться в любых украинских портах.

тимур чагалидзе

Это вряд-ли. Мрази бандеровские бьют по гражданским, впрочем, как и всегда. Нельзя было эту нечисть оставлять ходить по земле. У них, свиней такова сущность. Не раскаялся бы твой дружок. Он пропитан ненавистью к русским. Так что пускай лучше его в аду черти жарят и набутыливают вместе с его пидором- "батькой" !