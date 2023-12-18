Ливанская «Хизбалла»: Мы атаковали у границы 10 объектов израильской армии

Ливанская шиитская группировка «Хизбалла» объявила, что в воскресенье атаковала десять объектов израильской армии у границы на фоне усилившейся бомбардировки Израилем южного Ливана, передаёт телеканал «Аль-Джазира».
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