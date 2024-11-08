Майя Санду подвела итоги своего участия в саммите Европейского политического сообщества

Президент Республики Молдова Майя Санду приняла участие в среду, 7 ноября, в пятом саммите Европейского политического сообщества, который прошел в Будапеште, Венгрия, и был организован премьер-министром Виктором Орбаном.
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