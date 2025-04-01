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Царьград

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Ожоги и порезы у двух человек. Последствия падения беспилотников ВСУ на жилой дом в Таганроге

Ожоги и порезы у двух человек. Последствия падения беспилотников ВСУ на жилой дом в Таганроге

Два жилых дома в Таганроге повреждены в результате атаки беспилотников, два человека получили ожоги и порезы.

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