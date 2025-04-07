Грузия: оппозиционеры не унимаются, но напрасны их старания

Мамука КУЧАВА Казалось бы, возбуждённым грузинским оппозиционерам давно пора умерить свой южный темперамент, признать легитимность парламента, правительства и нового президента и начать использовать свою кипучую энергию в мирных целях.
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