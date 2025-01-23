Škoda Auto доставила 926 600 автомобилей клиентам по всему миру и входит в тройку лидеров по продажам новых автомобилей в Молдове в 2024 году!

Škoda Auto достигла впечатляющих результатов в продажах в 2024 году, доставив клиентам по всему миру 926 600 автомобилей — рост на 6,9% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на высокую динамику рынка.
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