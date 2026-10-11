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Почему не стоит гасить кредит досрочно с первой же премии

Почему не стоит гасить кредит досрочно с первой же премии

Когда на счет неожиданно падает премия, внутри сразу начинается борьба. Умом понимаешь, что деньги можно потратить на что-то приятное, но где-то на заднем плане зудит мысль о непогашенном кредите.

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