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Путин направил Лукашенко поздравления с Днем независимости Белоруссии

Путин направил Лукашенко поздравления с Днем независимости Белоруссии

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром в воскресенье, 3 июля, поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости страны.

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