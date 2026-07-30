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НМГ создает бизнес-кластер дистрибуции и инвестиций в кино

НМГ создает бизнес-кластер дистрибуции и инвестиций в кино

Пресс-служба НМГ Национальная Медиа Группа (НМГ) объявила о создании нового стратегического кластера дистрибуции и инвестиций в кино, который будет объединять компетенции холдинга в области финансирования, приобретения прав, кинопроката и коммерциализации кино- и сериального контента.

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