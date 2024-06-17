Аналитик Зварич: изменения курсообразования из-за санкций не повлияют на вклады

Главный аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич заявил, что ситуация с остановкой торгов долларом и евро на Московской бирже и изменением курсообразования недружественных валют не окажет существенного влияния на вклады населения.
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