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stroim21

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Как я научилась создавать гармоничные цветники без лишних затрат

Как я научилась создавать гармоничные цветники без лишних затрат

Долгое время я была уверена, что красивый цветник — это прежде всего редкие и дорогие сорта. Казалось, что если посадить несколько роскошных кустов, то участок автоматически станет произведением искусства.

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