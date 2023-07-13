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Экс-советник Пентагона Макгрегор: Польша планирует оккупировать Западную Украину

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Польша планирует оккупировать Западную Украину

Оккупация Польшей территорий Западной Украины приведет к масштабной контратаке российской армии. Об этом сообщил в интервью журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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