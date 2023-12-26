Александр Якушев поддержал решение Президента о выдвижении своей кандидатуры на выборах в 2024 году

Александр Якушев выступил в поддержку решения Владимира Путина о выдвижении на выборах президента РФ в 2024 году Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта по хоккею Александр Якушев выступил в поддержку решения Владимира Путина о выдвижении на выборах президента РФ в 2024 году.