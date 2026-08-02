Алтайские рыбаки похвастались богатым уловом и местами клева. Фото

Некоторые любители рыбалки уверены, что успех заключается в правильной приманке Пойманная рыба в Алтайском крае / Фото: "Алтайское Рыболовное Сообщество" В Алтайском крае любители рыбалки активно делились своими результатами в "Алтайском Рыболовном Сообществе" и старались успеть насладиться летом в конце июля.
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