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«Известия»: В МИД РФ сообщили об участии британского спецназа в диверсиях в РФ

«Известия»: В МИД РФ сообщили об участии британского спецназа в диверсиях в РФ

Посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник заявил, что британские силы спецназначения причастны к планированию диверсий на территории России, в частности в «Белгородской операции».

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СЗ
Светлана Зуева
Туманный альбион должен стать законной целью для России!
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