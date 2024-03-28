«Известия»: В МИД РФ сообщили об участии британского спецназа в диверсиях в РФ

Посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник заявил, что британские силы спецназначения причастны к планированию диверсий на территории России, в частности в «Белгородской операции».
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