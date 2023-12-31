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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гаджиев – о Чимаеве: «В следующем году Хамзат станет чемпионом. Но в пятираундовых боях ему будет тяжело»

«Станет ли Чимаев чемпионом в 2024 году? Да. Мне в прошлом году много писали, когда я сказал, что Хамзат Чимаев не станет чемпионом в категории до 77 кг.

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