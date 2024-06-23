Apple отложит запуск новых функций на базе ИИ в Европе

Apple отложит запуск трех новых функций искусственного интеллекта, поскольку технические правила ЕС требуют от компании гарантий того, что конкурирующие продукты и услуги могут работать с ее устройствами, передает Reuters со ссылкой на заявления американской корпорации.
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