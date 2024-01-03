Польша предлагает ударить по России: месть ракетами большой дальности?

«Мы должны ответить на последнее нападение на Украине языком, понятным Путину: ужесточением санкций, чтобы он не мог производит новое оружие из контрабандных компонентов, и предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры».