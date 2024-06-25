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Мошенники придумали новый способ обмана с помощью WhatsApp

Мошенники придумали новый способ обмана с помощью WhatsApp

Предложения принять участие в фотоконкурсе может стать уловкой злоумышленников. Так киберпреступники крадут у человека его учетную запись в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

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