Мошенники придумали новый способ обмана с помощью WhatsApp

Предложения принять участие в фотоконкурсе может стать уловкой злоумышленников. Так киберпреступники крадут у человека его учетную запись в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).
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