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Газета.ру

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Автостат Инфо: жители ЛНР стали чаще покупать новые автомобили

Автостат Инфо: жители ЛНР стали чаще покупать новые автомобили

В ЛНР доля продаж новых автомобилей сильно увеличилась за год. Об этом сообщили в "Автостат Инфо". "По данным Автостат Инфо, в июне 2026 года в Луганской Народной Республике зарегистрировали 421 новый легковой автомобиль.

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