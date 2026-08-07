Автостат Инфо: жители ЛНР стали чаще покупать новые автомобили

В ЛНР доля продаж новых автомобилей сильно увеличилась за год. Об этом сообщили в "Автостат Инфо". "По данным Автостат Инфо, в июне 2026 года в Луганской Народной Республике зарегистрировали 421 новый легковой автомобиль.