😳Мужчина избил двух пенсионерок у рынка в Севастополе. Возбуждено уголовное дело Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.
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😳Мужчина избил двух пенсионерок у рынка в Севастополе. Возбуждено уголовное дело Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.