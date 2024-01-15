Астрономы открыли новые необъяснимые мегаструктуры

Анализируя данные каталога далеких квазаров – Слоанский цифровой небесный обзор – ученые из Университета Центрального Ланкашира обнаружили почти идеальное кольцо в небе, которое, после дальнейшего анализа оказалось скорее похожим на спираль, https://www.
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