Содержание нефти в стоках, поступающих в Нейму, превышает норму в 1000 раз

Анализ сточных вод, поступающих в реку Нейма после очистных сооружений, показал превышение по нефтепродуктам в 1000 раз, сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора 10 февраля на официальном интернет-портале.
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