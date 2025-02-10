Содержание нефти в стоках, поступающих в Нейму, превышает норму в 1000 раз

Анализ сточных вод, поступающих в реку Нейма после очистных сооружений, показал превышение по нефтепродуктам в 1000 раз, сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора 10 февраля на официальном интернет-портале.