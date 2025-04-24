Дубинский: встреча в Лондоне показала, что США не примут условия Киева

Встреча украинской делегации со спецпосланником президента США Китом Келлогом в Лондоне показала, что условия Киева принимать никто не собирается, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии