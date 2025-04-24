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Дубинский: встреча в Лондоне показала, что США не примут условия Киева

Дубинский: встреча в Лондоне показала, что США не примут условия Киева

Встреча украинской делегации со спецпосланником президента США Китом Келлогом в Лондоне показала, что условия Киева принимать никто не собирается, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

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