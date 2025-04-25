На границе Индии и Пакистана в Кашмире произошла стрельба

В минувший четверг вечером на границе Индии и Пакистана в Кашмире началась перестрелка. Как сообщил индийский телеканал NDTV, вооруженные силы Индии «эффективно ответили» на провокационный огонь, открытый пакистанскими войсками на линии фактического разграничения между двумя государствами.
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