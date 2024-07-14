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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сунесс предпочел бы Уоткинса Кейну в финале: «Олли привнес гораздо больше энергии, бежал, прессинговал. Играть против Харри стало слишком легко – он все время стоит перед защитой»

Сунесс предпочел бы Уоткинса Кейну в финале: «Олли привнес гораздо больше энергии, бежал, прессинговал. Играть против Харри стало слишком легко – он все время стоит перед защитой»

Игрок «Астон Виллы» заменил капитана английской сборной на 81-й минуте полуфинала Евро с Нидерландами (2:1).

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