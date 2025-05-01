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Задержан несовершеннолетний: подозревается в убийстве троих человек при стрельбе в Уппсале

Задержан несовершеннолетний: подозревается в убийстве троих человек при стрельбе в Уппсале

В Швеции полиция задержала 16-летнего подростка, который подозревается в тройном убийстве.Во вторник в шведском городе Уппсала около 5 часов вечера по местному времени неизвестный в маске начал стрельбу в парикмахерской.

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