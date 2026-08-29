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62ИНФО | Новости Рязани

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Денис Боков принял участие в торжественном собрании в честь Дня города Рязани

Денис Боков принял участие в торжественном собрании в честь Дня города Рязани

Участие в мероприятии также приняли зампред регионального правительства – министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников, мэр Рязани Борис Ясинский, председатель Рязгордумы Татьяна Панфилова, митрополит Рязанский и Михайловский Никодим, Почетные граждане Рязани, ветераны боевых действий.

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