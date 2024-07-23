Психолог Лебедева: отказ от сна может привести к болезням сердца и депрессии

Отказываясь от сна ради более "важных" целей, можно столкнуться с серьезными последствиями. В краткосрочной перспективе — это усталость, раздражительность, снижение концентрации, ухудшение краткосрочной памяти.
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