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Психолог Лебедева: отказ от сна может привести к болезням сердца и депрессии

Психолог Лебедева: отказ от сна может привести к болезням сердца и депрессии

Отказываясь от сна ради более "важных" целей, можно столкнуться с серьезными последствиями. В краткосрочной перспективе — это усталость, раздражительность, снижение концентрации, ухудшение краткосрочной памяти.

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