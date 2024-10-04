Названы самые популярные технологии модульного строительства в России

МОСКВА, 4 октября, ФедералПресс. В России активно развивается технология модульного строительства. Она используется для возведения не только частных домов, но и высотных зданий, рассказала генеральный директор Ассоциации развития модульного строительства Екатерина Домингес в рамках Открытой студии «ФедералПресс» на выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.
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