Названы самые популярные технологии модульного строительства в России

МОСКВА, 4 октября, ФедералПресс. В России активно развивается технология модульного строительства. Она используется для возведения не только частных домов, но и высотных зданий, рассказала генеральный директор Ассоциации развития модульного строительства Екатерина Домингес в рамках Открытой студии «ФедералПресс» на выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.