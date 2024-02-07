Восстановленные шедевры из пострадавшего от обстрела музея Таганрога представят на выставке в Русском музее

В Санкт-Петербурге в мае откроется выставка «Восстановленные шедевры». Выставка откроется в Русском музее и представит отреставрированные экспонаты Таганрогского художественного музея, поврежденные в результате обстрела ВСУ.
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