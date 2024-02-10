Спенсер Динуидди наблюдал за матчем «Лейкерс» в компании Роба Пелинки

Спенсер Динуидди рассматривает возможность перехода в «Лейкерс». Защитник наблюдал за матчем калифорнийской команды с «Новым Орлеаном» в пятницу в компании генерального менеджера калифорнийцев Роба Пелинки.
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