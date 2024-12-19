В России появится биржа для размещений малых технологических компаний

Министерство экономического развития России совместно с экспертным сообществом планирует запустить биржу для предварительного публичного размещения акций малых технологических компаний (pre-IPO), сообщает РБК.
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