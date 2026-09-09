Президент «Интера»: «Лаутаро Мартинес отказался вести переговоры с «Барселоной»

Президент «Интера» Джузеппе Маротта перед матчем Лиги чемпионов против «Реала» сообщил, что капитан команды Лаутаро Мартинес никогда не хотел покидать нерадзурри, несмотря на интерес со стороны «Барселоны» как альтернативы Хулиану Альваресу.