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Dimensity 9000, OLED 2K, 120 Гц, 120 Вт и 108 Мп. Флагманский смартфон Redmi K50 Pro рекордно подешевел в честь большой распродажи 618 в JD.com

Dimensity 9000, OLED 2K, 120 Гц, 120 Вт и 108 Мп. Флагманский смартфон Redmi K50 Pro рекордно подешевел в честь большой распродажи 618 в JD.com

Выпущенный в марте флагманский смартфон Redmi K50 Pro значительно подешевел в ходе большой распродажи 618 в Китае.

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