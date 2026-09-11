Еврокомиссия одобрила Украине новый военный пакет на 6,1 млрд евро Еврокомиссия одобрила выделение Украине дополнительных 6,1 миллиарда ев.
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