Нетаньяху: ХАМАС держали заложников в больнице "Аш-Шифа", но вывезли их

Существуют "серьезные признаки" того, что заложники из Израиля, которые удерживаются палестинским движением ХАМАС, находились в больнице "Аш-Шифа" в Газе, но их вывезли оттуда, когда израильская армия начала наземную операцию.
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