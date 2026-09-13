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Комдив ВС РФ назвал, сколько населенных пунктов освободят на Харьковщине

Комдив ВС РФ назвал, сколько населенных пунктов освободят на Харьковщине

В районе окружения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области до конца месяца осталось освободить 26 населенных пунктов, заявил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» гвардии полковник Роман Шкроба 13 сентября в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС «Вести».

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