Смешно: «Мы, мусульмане, не работаем там, где продают алкоголь», — имам из Тюмени

Наталия

Радикальные исламисты настойчиво и успешно продвигают в светской России свою повестку. А власти, которые должны защищать Конституцию страны спокойно на это взирают. Не думаю, что они этого не понимают. Неужели есть, все-таки, план по развалу страны по этническому и религиозному признакам?