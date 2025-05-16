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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Смешно: «Мы, мусульмане, не работаем там, где продают алкоголь», — имам из Тюмени

Смешно: «Мы, мусульмане, не работаем там, где продают алкоголь», — имам из Тюмени

Аргументы недели Смешно: «Мы, мусульмане, не работаем там, где продают алкоголь», — имам из Тюмени Тема отказа курьеров из числа мигрантов, исповедующих Ислам, от доставки продуктов, относящихся к религиозной установке под названием «харам» (запрещено) не утихает.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Неужели?!...Этому имаму: &quot;Плюй в глаза - имамова брехня&quot;...
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2 час.
Наталия
Радикальные исламисты настойчиво и успешно продвигают в светской России свою повестку. А власти, которые должны защищать Конституцию страны спокойно на это взирают. Не думаю, что они этого не понимают. Неужели  есть, все-таки, план по развалу страны по этническому и религиозному признакам?
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1 час.
Александр Попов
Там татар много.
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1 час.
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