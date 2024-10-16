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Закон, порядок, государство

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Оператор роботизированного ПТРК «Фагот» группировки войск «Днепр» поразил позиции ВСУ севернее Работино в Запорожской области

Оператор роботизированного ПТРК «Фагот» группировки войск «Днепр» поразил позиции ВСУ севернее Работино в Запорожской области

Роботизированная машина, вооруженная противотанковым комплексом, ранее прошла различные боевые испытания и зарекомендовала себя с лучшей стороны.

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