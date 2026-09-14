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Русская весна

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Учёные указали на фатальный изъян главной теории эволюции

Учёные указали на фатальный изъян главной теории эволюции

«Батарейка» разрядилась: учёные опровергли главную теорию происхождения жизни на Земле. Одна из самых популярных научных догм о том, что колыбелью человечества стали горячие источники на дне первичного океана, трещит по швам.

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