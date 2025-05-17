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Ивановские новости

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  • Егор Горшков
    И это правда так, если речь идет об использовании сервисов банка.Сбер: кража средс...

Очередное похолодание в Ивановскую область придёт в начале новой недели

Очередное похолодание в Ивановскую область придёт в начале новой недели

Впервые с начала месяца подлинно майская погода ожидает жителей Иваново и области. С пятницы по воскресенье область оказывается в теплом секторе циклона, центр которого будет располагаться западнее Москвы, и с южным и юго-восточным ветром в Иваново придёт 20-градусное тепло.

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