Очередное похолодание в Ивановскую область придёт в начале новой недели

Впервые с начала месяца подлинно майская погода ожидает жителей Иваново и области. С пятницы по воскресенье область оказывается в теплом секторе циклона, центр которого будет располагаться западнее Москвы, и с южным и юго-восточным ветром в Иваново придёт 20-градусное тепло.