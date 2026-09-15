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«На дебаты не явились, но пригласили на дуэль»: раскрыты новые тренды политтехнологий

«На дебаты не явились, но пригласили на дуэль»: раскрыты новые тренды политтехнологий

Избирательная кампания в Госдуму IX созыва выходит на финишную прямую, а политтехнологи, опрошенные «ФедералПресс», подводят предварительные итоги: кампания запомнилась стратегией «сидеть в засаде», тотальным «полевением» риторики, юридическими атаками вместо политических баталий и активным использованием нейросетей.

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