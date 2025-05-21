Работа для подростков в Татарстане: самые популярные вакансии и какую зарплату обещают

Более 16 тыс. подростков будут работать в Татарстане этим летом, прогнозирует Минтруда РТ. Сколько денег за сезон могут заработать молодые люди, какие вакансии предлагают им работодатели и почему необходимо заключать трудовой договор – в материале «Татар-информа».
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