Работа для подростков в Татарстане: самые популярные вакансии и какую зарплату обещают

Более 16 тыс. подростков будут работать в Татарстане этим летом, прогнозирует Минтруда РТ. Сколько денег за сезон могут заработать молодые люди, какие вакансии предлагают им работодатели и почему необходимо заключать трудовой договор – в материале «Татар-информа».